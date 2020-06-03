مجلة “شؤون تركية” : تركيا تنتهج أسلوب التدخل الخشن وفرض الأمر الواقع بإرسال مقاتلين من سوريا إلى ليبيا

ليبيا – أرجع محمد عبد القادر خليل رئيس تحرير مجلة “شؤون تركية” للدراسات كل التوترات والاستفزازات في منطقة شرق المتوسط إلى المكاسب الكبيرة والواعدة من الغاز في المنطقة إلى الحد الذي تسعى معه قوى كبرى حتى من خارج الإقليم لإعادة التمركز وتوجيه النفوذ سعياً للوجود ضمن الترتيبات المقبلة.

خليل قال لصحيفة “الشرق الأوسط” إن مصر باعتبارها طرفاً رئيسياً ومهماً في المعادلة الراهنة في شرق المتوسط ربما تسعى من خلال تحركات دبلوماسية وتحالفات دولية فضلاً عن تعزيزات لقوتها العسكرية إلى خلق أرضية مشتركة مع أطراف أوروبية ذات صلة سواء بترتيبات صفقات السلاح أو عبر التأكيد على مصالح الشركات العملاقة التي تعمل في إطار التنقيب وفق اتفاقات شرعية مع دول شرق المتوسط.

وإعتقد أن السياسة التركية وفق ما يصل من سلوكها خلال الفترة الماضية وعبر ساحات إقليمية مختلفة تنتهج أسلوب (التدخل الخشن) وفرض الأمر الواقع سواء بتصدير المقاتلين في سوريا أو ليبيا لخلق موطئ قدم لها في أي ترتيبات مقبلة في المنطقة، منوهاً أنه وفي المقابل تظهر الأطراف الأوروبية جانباً من الهشاشة في التعامل مع أنقرة رغم تعديها على حقوق ومصالح عضو مهم في الاتحاد وهي اليونان.

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