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مجلة “شؤون تركية” : تركيا تنتهج أسلوب التدخل الخشن وفرض الأمر الواقع بإرسال مقاتلين من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أرجع محمد عبد القادر خليل رئيس تحرير مجلة “شؤون تركية” للدراسات كل التوترات والاستفزازات في منطقة شرق المتوسط إلى المكاسب الكبيرة والواعدة من الغاز في المنطقة إلى الحد الذي تسعى معه قوى كبرى حتى من خارج الإقليم لإعادة التمركز وتوجيه النفوذ سعياً للوجود ضمن الترتيبات المقبلة.

خليل قال لصحيفة “الشرق الأوسط” إن مصر باعتبارها طرفاً رئيسياً ومهماً في المعادلة الراهنة في شرق المتوسط ربما تسعى من خلال تحركات دبلوماسية وتحالفات دولية فضلاً عن تعزيزات لقوتها العسكرية إلى خلق أرضية مشتركة مع أطراف أوروبية ذات صلة سواء بترتيبات صفقات السلاح أو عبر التأكيد على مصالح الشركات العملاقة التي تعمل في إطار التنقيب وفق اتفاقات شرعية مع دول شرق المتوسط.

وإعتقد أن السياسة التركية وفق ما يصل من سلوكها خلال الفترة الماضية وعبر ساحات إقليمية مختلفة تنتهج أسلوب (التدخل الخشن) وفرض الأمر الواقع سواء بتصدير المقاتلين في سوريا أو ليبيا لخلق موطئ قدم لها في أي ترتيبات مقبلة في المنطقة، منوهاً أنه وفي المقابل تظهر الأطراف الأوروبية جانباً من الهشاشة في التعامل مع أنقرة رغم تعديها على حقوق ومصالح عضو مهم في الاتحاد وهي اليونان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كل ما يفعله الكلب اردوغان بتصريح من الامريكان لخدمة مصالحهم حتى على حساب مصالح تركيا نفسها فالمضحك ان الامريكان لهم قواعد كبيرة فى اليونان فى المناطق التى يرغب الاتراك التنقيب عنها بالمخالفة للقانون الدولى ولنفرض اكتشاف نفط او غاز فاامريكا ستسيطر عليه بالقوة وتطرد تركيا كما حدث فى دير الزور فى تركيا بعد ان رفضت امريكا حصول تركيا على نسبة منها فقط تركت قواعدها هناك للروس سليمة بعد ان انسحبت منها فهل من المنطق والعقل ان يرضى الامريكان واوربا السماح لدولة مسلمة مثل تركيا السيطرة على نفط للاتحاد الاوربى المسيحى !!! بالطبع مستحيل ياغبياء !!!

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