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وزارة العمل بحكومة الوفاق تدرس تعزيز قدرات الشباب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رمزي كشاد مدير إدارة التدريب والتكوين المهني في تصريح للمكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق عن استحداث خريطة التكوين المهني وفق مقاربة وطنية تتماشى مع سوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كشاد في تصريحه الذي نشر عبر الحساب الرسمي للوزارة أنه سيتم إطلاق تخصص التصوير والمونتاج المرئي ضمن المجالات التدريبية المهنية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة بمقر المركز الليبي الكوري بالتعاون مع مؤسسة ميس الريم للخدمات الإعلامية.

وفي سياق منفصل تعتزم إدارة التدريب الوظيفي بالوزارة إطلاق سلسلة محاضرات تدريبية عبر منصات التدريب عن بعد في مجالات التنمية البشرية والوصف والتوصيف الوظيفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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