وزارة العمل بحكومة الوفاق تدرس تعزيز قدرات الشباب

أعلن رمزي كشاد مدير إدارة التدريب والتكوين المهني في تصريح للمكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق عن استحداث خريطة التكوين المهني وفق مقاربة وطنية تتماشى مع سوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كشاد في تصريحه الذي نشر عبر الحساب الرسمي للوزارة أنه سيتم إطلاق تخصص التصوير والمونتاج المرئي ضمن المجالات التدريبية المهنية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة بمقر المركز الليبي الكوري بالتعاون مع مؤسسة ميس الريم للخدمات الإعلامية.

وفي سياق منفصل تعتزم إدارة التدريب الوظيفي بالوزارة إطلاق سلسلة محاضرات تدريبية عبر منصات التدريب عن بعد في مجالات التنمية البشرية والوصف والتوصيف الوظيفي.

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