محكمة مصرية تبطل حكما لصالح مجموعة الخرافي ضد ليبيا

قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار، الأربعاء،

إن المؤسسة تبدى ارتياحها للحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة ببطلان الحكم الذي

قضى بصرف تعويض من ليبيا إلى مجموعة الخرافي الكويتية.

وأوضحت المصادر ل “ليبيا 24″، أن ليبيا كسبت اليوم دعوي ابطال الحكم التحكيمي

الصادر لصالح شركة الخرافي ضد الدولة الليبية بحوالي مليار دولار، حيث قضت محكمة استئناف

القاهرة بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح ليبيا.

وقال المصدر، إن أهمية الحكم تكمن في أنه يدعم استراتيجية

المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية أصولها و رفع الحجوزات التي أقامتها الخرافي

على أموال المؤسسة على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفاً في أي علاقة مع الخرافي

وأثبتت أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الدولة الليبية.

