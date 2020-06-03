رئيس مجلس النواب يتابع مستجدات مواجهة جائحة كورونا في البلاد

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح مع الحكومة الليبية مستجدات الوضع المحلي لكورونا والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس المستجد.

وعقد صالح اجتماعا أمس الثلاثاء مع نائب رئيس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، لمناقشة موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى ملف العملية التعليمية وتأجيل الدراسة حتى 14 من شهر يونيو الجاري، والتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة كورونا، حول فتح المدارس أو تأجيلها، وانتظار الموقف الذي ستقدمه اللجنة العليا حيال ذلك.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف مشاريع الإنشاء والصيانة في عدد من المؤسسات التعليمية في عدة بلديات، خاصة المشاريع التي لم تنجز، كما نوقش خلال اللقاء عدة موضوعات تتعلق بعمل الهيئات والمؤسسات وسبل دعمها لتؤدي دورها المناط بها.

وفي نفس السياق، قال بيان لوزارة التعليم إن بومريز استعرض خلال اللقاء الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم لاستكمال العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأبدى رئيس مجلس النواب رتياحه لما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزارة التعليم، وحملّه التحية والسلام منه للعاملين في قطاع التعليم الدعاء لهم بالتوفيق.