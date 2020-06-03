«روما»: «دي مايو» أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية المصري

أعلنت السلطات في روما عن محادثة هاتفية اجريت اليوم الاربعاء بين وزير الخارجية، لويجي دي مايو ونظيره المصري، سامح شكري.

ولم تشر الخارجية الايطالية في بيان مفتضب الى فحوى المكالمة، التي من المرجح أن تكون تركزت على الازمة الليبية، وسط نشاط دبلوماسي دولي مكثف برز في الاونة الاخيرة من أجل التوصل الى حل سياسي للنزاع المسلح في ليبيا.

ويستضيف دي مايو نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في وقت لاحق اليوم في العاصمة روما وسيجتمع الجمعة المقبل في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وكانت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أعربتا في بيان مشترك أمس الثلاثاء عن ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

ودعا البيان المشترك إلى “الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين”، باعتبار أن “العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها”.