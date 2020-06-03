معزب: الهدف من الدعوات للعودة إلى حوار 5+5 هو إعطاء المزيد من الوقت لحفتر لإلتقاط أنفاسه

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب على الدعوات الداعية لإعادة المشاورات و الحوار في 5+5 للجنة العسكرية معتبراً أنها مجرد عمل روتيني للبعثة، مبيناً أن هناك دول ضاغطة على البعثة لتتخذ خطوات لإستئناف جلسات 5+5 التي لم تصل وتحقق أي نتيجة بالتالي هي لا زالت في نقطة الصفر.

معزب أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) تواجه خناق شديد عليها خاصة في الأيام الماضية بالتالي هو يريد أن يلتقط انفاسه ويحصل على المزيد من الوقت بحيث يتمكن من جلب مزيد ممن وصفهم بـ” المرتزقة “وحشد السلاح والعتاد حسب زعمه.

ورأى أن “حفتر” (القائد االعام للقوات المسلحة المشير حفتر) لا توجد لديه نية لوقف الحرب لأنه بالنسبة له وقف الحرب يعني نهايته وبالنسبة لحكومة الوفاق لا يجب أن تعول على موضوع 5+5 لأنه سيكون في صالح “حفتر” وتأجيج الحرب.

واختتم حديثه قائلاً :” أن تعطيه فترة من الوقت لحشد الحشود والعتاد إن كانت هناك نية صادقة من البعثة أو أي دولة لوقف القتال الامر بسيط هو أن يطلب من حفتر سحب قواته وعتاده واسلحته وبعد ذلك لكل حادث حديث والجلوس على طاولة المفاوضات لن تكون على فوهة المدافع، ردنا أنه عبارة عن حدث لا طالة له ولن يؤدي لأي نتيجة على الأرض وهو عبارة عن مناورة تأجج الحرب ولا توجد نية صادقة من الطرف الآخر”.

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