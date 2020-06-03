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الغنوشي يصف إنحيازه إلى حكومة الوفاق بـ”الإيجابي”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دافع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي عن انحيازه في الأزمة الليبية الى جانب حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا.

الغنوشي وخلال إفتتاح الجلسة العادية للبرلمان التونسي أمس الثلاثاء فسر الحياد لحكومة السراج بـ”الإيجابي”، قائلاً:” أمام ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة فإذا كان هناك حريقٌ لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدا فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق”.

وأضاف:” لذلك الحياد السلبي لا معنى له فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي.”

وقال الغنوشي:”تونس ورئيسها على تواصل مع حكومة الوفاق الليبية، متهما من يحتج على تواصله مع حكومة الوفاق بأنه يريد بديلا عن الشرعية، حسب تعبيره.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • طيرة بدون رجعة ، لو حكمتوا البلاد صح من هو الذي بحث عن السلطة ولكن انذال من 2011 راينا اقتل اقتل واخطف وهجر ودمر ، من تاورغاء إلى غرغور إلى والى والى حتى المقابر لم تسلم منكم ، ، اليوم يوم أهالي طرابلس لو فيه رجال الموت واحدة تحركوا واطردوا الزمرة الفاسدة من مقاتلة وداعش وتعاونوا مع الجيش وقولوا للكلب اردوغان موت واطردوا السفير الأمريكي وأنتم اصحاب القرار

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  • اى حياد ايجابى بدعم غزو تركى لدولة عربية شقيقة واى حياد ايجايى لتشجيع نقل نفايات ارهابية من سوريا عبر تركيا فى طائرات مدنية وسفن مدنية وهذا جريمة حرب ارتكبها اردوغان وتهدد الامن القومى التونسى ولو حدث هذا على الحدود المصرية لقام الطيران المصرى بتدميرهم حفاظا على الامن القومى واضح انك لست محايد بل شريك فى الارهاب وحنثت بالقسم على الولاء التام لتونس وولاءكم النام للاخوان !!

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  • المفروض رئيس برلمان يخاطب رئيس البرلمان الليبى ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية لاى بلد فهى من اختصاص السلطة التنفيذية التوتسية واذكر ان هذا الغنوشى طرد من مطار القاهرة فى ايام حكم الاخوان فى مصر فهو تافه !!

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