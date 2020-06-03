الغنوشي يصف إنحيازه إلى حكومة الوفاق بـ”الإيجابي”

ليبيا – دافع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي عن انحيازه في الأزمة الليبية الى جانب حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا.

الغنوشي وخلال إفتتاح الجلسة العادية للبرلمان التونسي أمس الثلاثاء فسر الحياد لحكومة السراج بـ”الإيجابي”، قائلاً:” أمام ما يجري في ليبيا لا يمكن لدول الجوار أن تعيش اللامبالاة فإذا كان هناك حريقٌ لدى جارك لا يمكنك أن تكون محايدا فالواجب والضرورة يقتضيان أن تساهم في إطفاء الحريق”.

وأضاف:” لذلك الحياد السلبي لا معنى له فنحن ندعو إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي.”

وقال الغنوشي:”تونس ورئيسها على تواصل مع حكومة الوفاق الليبية، متهما من يحتج على تواصله مع حكومة الوفاق بأنه يريد بديلا عن الشرعية، حسب تعبيره.

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