بعد توقف لـ7 سنوات.. معمل الديزل في “آمال” يعود للعمل

تمكنت الفرق الفنية في حقل آمال التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية من إعادة تشغيل معمل الديزل GOE PLANT المتوقف عن العمل منذ 7 سنوات.

وأوضح الاتحاد العام للعمال في الحقل في منشور عبر موقع فيسبوك أن المعمل سيسهم في توفير الديزل للمولدات الكهربائية بالحقل والحفارات وإمداد السيارات بالمحروقات اللازمة، وطالب العاملون في “آمال” إدارة الشركة إعادة النظر في المقابل المادي المرتبط بساعات العمل الإضافية للعناصر المشاركة في عملية الصيانة.

وكانت عدد من الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أعادت النظر في الميزانية التشغيلية لها بسبب توقف الإنتاج منذ يناير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية