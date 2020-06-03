«المزارعون» لـ«عقيلة صالح»: نحيي قواتنا المسلحة على حربهم ضد الإرهاب والغزو الأجنبي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمقر إقامته في مدينة القبة، أعضاء منظمة المزارعين المنتفعين بالقانون رقم 123 لسنة 1970م من عدة بلديات، حيث هنأ أعضاء المنظمة رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدموا له درعاً يهدى لمرة واحدة بعنوان، “تنمية الزراعة أمن قومي”.

والقى أعضاء المنظمة كلمة أمام رئيس مجلس النواب جاء فيها: “بمناسبة عيد الفطر المبارك وتطورات الاوضاع في البلاد، نتقدم بالتهنئة للشعب الليبي وأمتنا العربية والإسلامية و رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، كما نحي قواتنا المسلحة وكل الأجهزة الأمنية وتضحياتهم في محاربة الإرهابيين والغزو الأجنبي السافر على بلادنا، كما نترحم على الشهداء الابرار الذين ضحوا من أجل الوطن وندعو المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والاستقرار”.