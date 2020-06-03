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شبح فساد يحوم حول اعتمادات المصرف المركزي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ عن شبهات فساد قد تكون متعلقة بملف الاعتمادات الممنوحة لمصرف ليبيا المركزي والمخصصة لتوفير السلع خلال الأزمة التي زادت حدتها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأشار الشيخ خلال تصريح نشره عبر حائطه في منصة تويتر إلى وضع ملف عمل المصارف التجارية ووزارة العمل ضمن أولويات عمل الهيئة في عملها الرقابي.

وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل الماضي بيانا رصدت فيه أعمال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وقطاع الصحة إلى جانب عمل وزارة الاقتصاد وبنود أخرى، في حين أشار التقرير وقتها إلى الازدحام أمام المصارف التجارية بشكل كبير دون الأخذ بالمعايير الصحية، الأمر الذي يشكل خطرا وبيئة مناسبة لعدوى كورونا، كما شمل التقرير تأخر وزارة الحكم المحلي في صرف البند الثاني من الربع الثالث والرابع من العام الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • لو حكمتوا البلاد صح من هو الذي بحث عن السلطة ولكن انذال من 2011 راينا اقتل اقتل واخطف وهجر ودمر ، من تاورغاء إلى غرغور إلى والى والى حتى المقابر لم تسلم منكم ، ، اليوم يوم أهالي طرابلس لو فيه رجال الموت واحدة تحركوا واطردوا الزمرة الفاسدة من مقاتلة وداعش وتعاونوا مع الجيش وقولوا للكلب اردوغان موت واطردوا السفير الأمريكي وأنتم اصحاب القرار

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