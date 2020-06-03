شبح فساد يحوم حول اعتمادات المصرف المركزي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ عن شبهات فساد قد تكون متعلقة بملف الاعتمادات الممنوحة لمصرف ليبيا المركزي والمخصصة لتوفير السلع خلال الأزمة التي زادت حدتها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وأشار الشيخ خلال تصريح نشره عبر حائطه في منصة تويتر إلى وضع ملف عمل المصارف التجارية ووزارة العمل ضمن أولويات عمل الهيئة في عملها الرقابي.

وكانت الهيئة قد أصدرت في أبريل الماضي بيانا رصدت فيه أعمال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وقطاع الصحة إلى جانب عمل وزارة الاقتصاد وبنود أخرى، في حين أشار التقرير وقتها إلى الازدحام أمام المصارف التجارية بشكل كبير دون الأخذ بالمعايير الصحية، الأمر الذي يشكل خطرا وبيئة مناسبة لعدوى كورونا، كما شمل التقرير تأخر وزارة الحكم المحلي في صرف البند الثاني من الربع الثالث والرابع من العام الماضي.

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