اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق تطالب بقفل الحدود الإدارية للبلدية لمنع وصول كورونا

أخبار ليبيا 24 -خاص

طالب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، فرج الجالي، بضرورة إغلاق منافذ بلدية طبرق أمام القادمين إليها خوفًا من وصول أي حالات مصابة من الجنوب.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقد صباح اليوم الأربعاء بمركز طبرق الطبي بحضور اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الاستشارية وعميد بلدية طبرق.

وأكد الجالي، أن انتشار فيروس كورونا في الجنوب بهذه السرعة يثير القلق لدى اللجنة، كما أكد أن مقر الحجر الصحي جاهز لاستقبال أي حالة موجبة.

ونوقش في الاجتماع الخطوات المهمة والسريعة المطلوب تطبيقها وهي قفل صالات الأفراح والمقاهي، ويقتصر فتح المطاعم لتوفير الوجبات وعدم تناولها داخل المطعم.

كما جرت مناقشة فرض حظر التجوال حسب الساعات التي سمحت بها اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا.

وبخصوص توفير الأمن لمركز طبرق الطبي تعهد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بعودة شرطة النجدة لأداء مهامهم لحماية المركز الطبي.

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