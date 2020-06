لودريان ودي مايو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، سيعقد اجتماعا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لبحث عدد من القضايا الهامة وعلى رأسها تطورات الوضع فى ليبيا.

وأوضحت المصادر أن لودريان سيصل إلى روما اليوم، تزامنا مع فتح ايطاليا لحدودها بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يبحث الطرفان عدد من القضايا الأخري كالعراق وإيران وسوريا ومنطقة الساحل الافريقي والعلاقات الثنائية المتعلقة بسياسات الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.

