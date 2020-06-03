المستشار صالح يبحث مستجدات كورونا ووضع العملية التعليمية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه أمس بنائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الاحيرش ووزير التعليم فوزي بومريز، جملة من الموضوعات المتعلقة بمتابعة اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات، والمؤشرات الأخيرة في مدينة سبها، والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من قبل الحكومة الليبية.

وحسب تصريح المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي المريمي، فقد بحث اللقاء أيضا موقف العملية التعليمية وتأجيل الدراسة حتى الرابع عشر من يونيو الجاري، وتنسيق ذلك مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا من حيث فتح المدارس أو تأجيل ذلك مرة أخرى، كما تم التطرق إلى مشاريع الإنشاء والصيانة في عدد من المؤسسات التعليمية.

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