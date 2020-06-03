الإمارات: اتهامات الطاهر السني “باطلة ومغلوطة”

عبرت الإمارات العربية المتحدة عن استيائها مما وصفته بالتصريحات السلبية والخاطئة تجاهها ردا على ادعاء مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني بتدخلها في ليبيا.

وأكدت الإمارات العربية في رسالة وجهتها لمجلس الأمن أن اتهامات السني التي قال فيها إن الإمارات تحاول الانقلاب على سيادة الدولة بتدخلها غير القانوني تعد باطلة ومغلوطة معبرة عن أسفها من هذه المحاولات التي أراد من خلالها مندوب ليبيا تشتيت الانتباه عن تدخل تركيا الخطير في ليبيا بحسب الرسالة.

ولفتت دولة الإمارات في رسالتها أنها تواصل دعم الحل السلمي السياسي في ليبيا مبينة أن تدخل تركيا فيها ودعمها العسكري لها زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الإمارات على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقد في يناير هذا العام بشأن ليبيا.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني قد دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تخص ما وصفه بحث التدخلات غير القانونية في ليبيا من قبل الإمارات مدعيا أن لدى حكومة الوفاق أدلة تثبت تورط الإمارات في إرسال أسلحة ومعدات قتالية لدعم الجيش الوطني في حربه ضد قوات الوفاق.

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