غات تغلق منافذها لصد كورونا

باشرت مديرية الأمن الوطني غات التنفيذ الفعلي لقرار إغلاق المدينة ومراقبة حركة الدخول والخروج منها بدءا من بوابة مدخل العوينات مرورا بوابة تهالا والمطار ومدخل المدينة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويرجع سبب تأخر تنفيذ القرار إلى عدم التنسيق مع الجهات الصحية المعنية بتسجيل ومتابعة العائدين إلى غات ، وتزامن مع البدء الفعلي للإغلاق وجود سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي ستتعامل مع المسافر وفق إجراءات احترازية معينة ، فيما استثنيت من عملية الإغلاق الشامل للمدينة سيارات نقل البضائع وتنقل المرضى من غات وإليها.

جاء تطبيق الإغلاق الشامل بجدية على خلفية تزايد انتشار الحالات المصابة بكورونا في مدينة سبها والتي تعد مركز فزان وهو ما دعا الجهات الأمنية في غات إلى اتخاذ جميع التدابير حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه.

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