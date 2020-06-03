“بويصير”: “معيتيق” في “موسكو” بوساطة “أردوغان”.. وهذا سبب الزيارة

قال محمد بويصير، المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والموالي لـ”حكومة الوفاق” والسياسات التركية في ليبيا، تعليقاً على زيارة أحمد معيتيق إلى روسيا لإجراء محادثات، إن الزيارة تمت بواسطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أضاف “بويصير” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “التفاهم الليبي الروسي حول الانسحاب العسكرى من ليبيا، واستئناف التعاون الاقتصادى هو موضوع زيارة وفد حكومة الوفاق الى موسكو” على حد قوله.

وأكدت وسائل إعلام روسية أن أحمد معيتيق، نائب السراج، وصل إلى موسكو، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين في البلاد.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وكالة «نوفوستي» أن معيتيق امتنع لدى وصوله إلى روسيا عن الإدلاء بأي تصريحات قبل انطلاق اجتماعاته في مقر الخارجية الروسية.

وتأتي زيارة نائب السراج إلى روسيا، غداة مكالمة هاتفية له مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة عقب المكالمة “تناولنا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتطورات العسكرية، و«استهداف المدنيين» والعودة الى مسارات مؤتمر برلين”.