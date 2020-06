صالح يلتقى وفدا من جامعة عمر المختار لمناقشة احتياجات الجامعة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، بمجلس جامعة عمر المختار في مدينة القبة، لبحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالجامعة.

وأوضح المجلس فى بيان له، أن اللقاء تناول متطلبات الجامعة، من أجل أداء دورها المناط بها وتذليل الصعاب في كافة الكليات خاصة التي تتعلق بالدعم المالي، وكذلك تفعيل قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب في جلساته السابقة.

وأشار المجلس إلى أن اللقاء تطرق إلى المبادرة السياسية التي قدمها صالح، لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

