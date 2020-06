أكد ديوان المحاسبة، الأربعاء، أن الحكم القضائي الصادر اليوم

من محكمة استئناف القاهرة، قضى بإبطال الحكم التحكيمي الصادر ضد ليبيا بإلزامها بدفع

مبلغ مليار دولار لشركة الخرافي الكويتية بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة والمصاريف

القضائية.

وأضاف الديوان في بيان له نشره عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا الحكم يعتبر نجاجًا لإدارة القضايا يضاف

إلى نجاحات إدارة القضايا السابقة التي حققتها ساحات المحاكم الدولية والمحلية دفاعا

عن حقوق الدولة الليبية والتي ساهمت في صيانة أموال الدولة وحفظ سيادتها.

وكانت شركة الخرافي الكويتية قد رفعت دعوى ضد الدولة الليبية أمام محكمة استئناف القاهرة.

The post ديوان المحاسبة: محكمة استئناف القاهرة أبطلت الحكم الذي يلزم ليبيا بدفع مليار دولار لشركة الخرافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24