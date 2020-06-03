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تسييري جالو يسلم مكتب خدمات النظافة بالمدينة شاحنة لنقل القمامة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلم المجلس التسييري لبلدية جالو اليوم الأربعاء الى مكتب الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة شاحنة مخصصة لنقل القمامة والتي  جرى إستلامها سابقاً من الحكومة الليبية مخصصة إلى مكتب جالو .

وبيّن المكتب الاعلامي بالمجلس أن مراسم التسليم والاستلام للشاحنة تمت بين رئيس المجلس التسييري للبلدية امحمد اشكينه و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة/ الواحات أيمن بوشقمه .

وأفاد بوشقمة أن هذه الشاحنة دخلت للخدمة مباشرة من أجل المساهمة في أعمال النظافة بالمدينة  .

يشار إلى أن هذه الشاحنة حمولتها 20 طن تعتبر إضافة كبيرة للآليات العاملة على نظافة بلدية جالو.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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