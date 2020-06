تبون وماكرون يبحثات تطورات الأزمة في ليبيا

بحث الرئيس

الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، عددا من

الموضوعات المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها الأزمة في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة

الجزائرية أن الرئيسين ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع في ليبيا ودول الساحل على

ضوء معاناة الشعوب في تلك المنطقة من الحروب والنزاعات.

وأوضحت الرئاسة

أن الجانبين اتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لهذه النزاعات والمساعدة في بسط

الأمن والاستقرار بالمنطقة.

