أعلنت لجنة مجابهة وباء كورونا بصرمان إصابة أحد سكان المدينة بفيروس كورونا بعد قضائه أيام العيد في مدينة سبها.

