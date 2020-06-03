الحاسي: الوضع الصحي في الجنوب يدق ناقوس الخطر

قال الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، إن ناقوس الخطر يدق في جنوب البلاد مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد تسعة عشر.

وأوضح الحاسي في مداخلة مع قناتنا أن الوضع الصحي في الجنوب الليبي هش جدا، وأن الاستعدادات لاستقبال حالات الإصابة ضعيفة بسبب قلة الإمكانيات المتاحة، حيث إنه لم يتم تحديد الحالة الصفرية الأولى المصابة بالفيروس، مما يصعب من عملية حصر الفيروس ومتابعة المخالطين.

شدد الناطق الرسمي باسم اللجنة الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، على أهمية الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية في مدينة سبها لمكافحة جائحة كورونا.

ودعا الحاسي أهالي المدينة وخاصة العائلات التي تحركت باتجاه مدن سرت وبنغازي، إلى الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء.

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