شرعت مديرية الأمن في غات اليوم الأربعاء

في تنفيذ قرار إغلاق المدينة ومراقبة حركة الدخول والخروج منها للوقاية من انتشار

فيروس كورونا.

وأوضح مصدر إعلامي أن مديرية الأمن بدأت

إجراءات غلق المدينة من بوابة مدخل العوينات مرورا ببوابة تهالا والمطار ومدخل

المدينة.

ويرجع سبب تأخر

تنفيذ القرار إلى عدم التنسيق مع الجهات الصحية المعنية بتسجيل ومتابعة العائدين

إلى غات ، وتزامن مع البدء الفعلي للإغلاق وجود سيارات الإسعاف والفرق الطبية التي

ستتعامل مع المسافر وفق إجراءات احترازية معينة ، فيما استثنيت من عملية الإغلاق

الشامل للمدينة سيارات نقل البضائع وتنقل المرضى من غات وإليها.

وتأتي هذه

الجدية في تطبيق الإغلاق الشامل على خلفية تزايد انتشار الحالات المصابة بكورونا

في مدينة سبها وهو ما أثار قلق الجهات المعنية في سبها.

The post للوقاية من كورونا… أمن غات يبدأ إغلاق المدينة ومراقبة حركة الدخول والخروج منها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24