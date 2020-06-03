عقوب يعلن إرسال الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي

أعلن وزير الصحة سعد عقوب إرسال الشحنة الدوائية الثالثة للجنوب الليبي من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية، وقال عقوب إن الشحنة تم تجهيزها عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الليبية بمدينة بنغازي، تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات إلى بلدية سبها، مضيفا أن الهدف من إرسال الشحنة الإضافية هو الإسهام في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ومشيرا إلى استمرار إرسال الشحنات الطبية خلال الأيام القادمة لتعويض المخزون الاستراتجي بالجنوب تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وعلاج كافة المصابين.
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قناة ليبيا
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