جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية يستقبل شحنة طبية من الصين

استلم أمس جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية الشحنة الثانية من مستلزمات الحماية الشخصية، الموردة من مجموعة النجم والقادمة من مدينة شنغهاي الصينية،

وحسب الجهاز فإن الشحنة تتضمن عددا من المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تم التعاقد عليها من قبل جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية لمكافحة جائحة كورونا، حيث تم التعاقد على توريد اثنين وأربعين طنا من هذه المواد والتنسيق لشحنها على دفعات، فيما ينتظر توريد باقي الدفعات خلال الأيام القادمة إلى جانب وجود عدد من الشحنات المتوقع وصولها خلال الشهر الحالي.

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