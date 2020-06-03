حُكم قضائي يُنقذ ليبيا من دفع مليار دولار لـ”الخرافي”

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن الفريق القانوني الخاص بها وبالتعاون مع إدارة القضايا بالدولة الليبية، كسب اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بمحكمة استئناف القاهرة نتج عنها إبطال الحكم التحكيمي الصادر في وقت سابق لصالح شركة الخرافي والقاضي بتعويضها بمبلغ مالي قدره مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة في إيجاز صحفي، تحصلت قناة “218” على نسخة، إن حسم القضية التي امتدت لسنوات يعزز استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية الأصول الليبية وما يتعلق بالحجوزات على الأموال والأصول، مؤكدة أن المؤسسة لم تكن طرفا متعاقدا مع الخرافي.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكم يعزز الاستقلالية الشخصية الاعتبارية والذمة المالية للمؤسسة التي تابعت القضية أمام المحاكم الفرنسية أيضا، وقدمت مذكرات قانونية في مرافعات سابقة متعلقة بالقضية ذاتها، مؤكدة أن الحكم ساهم بحماية الأموال الليبية.

وكانت شركة الخرافي الكويتية تعاقدت مع الدولة الليبية عام 2006، لإقامة مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس على قطعة أرض تمتد مساحتها على نحو 25 هكتار، إلا أن الحكومة الليبية تراجعت عام 2010 عن منح العقد للشركة ما تسبب في نزاع قضائي امتد لسنوات نتج عنه صراع قانوني في محاكم دولية.

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