تفاقم الوباء في سبها.. ومخاوف من “سيناريو أسوأ”

تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ولسبها النصيب الأكبر منها، حيث تم تسجيل 10 حالات جديدة في المدينة لمخالطين مما أثار مخاوف من زيادة ارتفاع عدد الحالات مستقبلا.

وعلى الرغم من الظروف الصحية التي تمر بها المدينة إلا أن الفرق الطبية في سبها استطاعت إجراء عملية جراحية لحالة مصابة بالفيروس تم من خلالها استئصال المرارة بنجاح، بحسب ما أعلنته اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بالمدنية، موضحة أن الحالة نقلت إلى غرفة العمليات ومن ثم سيتم إعادتها لغرفة العناية المركزة بمركز العزل المخصص للمصابين بالوباء.

وبالتزامن مع ما يحدث في المدينة أعلنت اللجنة العليا لمجابهة أزمة كورونا بمدينة مصراتة تسجيل حالتين تعودان لمواطنين من سبها مقيمين داخل مصراتة كانا قد عادا إلى المدينة بعد قضاء عطلة عيد الفطر.

ومنذ أن تم تسجيل أول حالتين بالمدينة والوضع الوبائي يزداد تفاقما كل يوم بتسجيل أكبر عدد من الحالات مقارنة بالمدن والمناطق الأخرى التي شهدت إصابات بالفيروس وهو ما دعا المركز الوطني والجهات المختصة لدعوة المواطنين إلى الالتزام بالحظر المفروض على المدينة مع اتخاذ التدابير الوقائية حتى لا يتفاقم الوضع وتزداد الحالات دون استطاعة مواجهتها كون البنية الصحية في البلاد لا تحتمل ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية