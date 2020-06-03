الجفرة تُغلق منافذها 15 يوما لـ”تفادي كورونا”

قرر المجلس التسييري الجفرة، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذ البلدية الشمالية والشرقية والجنوبية لمدة 15 يوما بسبب الأوضاع الصحية المستجدة في مدينة سبها المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن هذا القرار يطبق من خلال الجهات الأمنية المتمثلة في مديرية أمن الحفرة والبحث الجنائي للبلدية، وبمساندة الكتائب التابعة للقوات الليبية المسلحة الموجودة في بلدية الجفرة.

واستثنى المجلس التسييري الجفرة، من القرار، المركبات المارة عبر البلدية كالإسعاف والوقود والمواد الغذائية والحالات المرضية.

يقوم البحث الجنائي في بلدية الجفرة بالتدقيق على حركة المركبات الآلية الداخلة إلى حدود البلدية في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأ البحث الجنائي في بلدية الجفرة بالتدقيق على حركة المركبات الآلية الداخلة إلى حدود البلدية في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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