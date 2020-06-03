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«السني»: أضحك من احتجاج بعض الدول على إحاطتنا عن تورطها في دعم «حفتر» أمام «مجلس الأمن»

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال طاهر السني، مندوب “حكومة الوفاق” لدى الأمم المتحدة، إنه: “من المضحك أن بعض الدول تحتج على ما ورد في احاطاتنا لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين، ولم نرى نفس الاحتجاج منهم لدى الأمين العام على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنة العقوبات بالأدلة والبراهين ضدها” على حد قوله.
أضاف مندوب “حكومة الوفاق” لدى الأمم المتحدة، ومؤسس ما يعرف بـ”حركة شباب وطني”، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” اليوم الأربعاء، قائلاً: “إن كانت هذه الدول بريئة، لماذا لا تطلب تحقيق مع لجنة الخبراء لرد الاعتبار؟” على حد قوله.
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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • انت اكبر مضحكة فى الامم المتحدة ومن المضحك انك مندوب تركيا وضد شعب ليبيا ومثال للكذاب الغبى عندما قلت وسخر منك العالم ان الجندويد هم من اغلقوا ابار النفط رغم ان المندوبة الامريكية افحمتك عندما طلبت من الجيش الوطنى فتحد ابار النفط فصاحب افيكة الجندويد مسخرة العالم كله ورويبضة تافه

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