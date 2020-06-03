«السني»: أضحك من احتجاج بعض الدول على إحاطتنا عن تورطها في دعم «حفتر» أمام «مجلس الأمن»

قال طاهر السني، مندوب “حكومة الوفاق” لدى الأمم المتحدة، إنه: “من المضحك أن بعض الدول تحتج على ما ورد في احاطاتنا لمجلس الأمن عن تورطها في دعم العدوان وقتل الليبيين، ولم نرى نفس الاحتجاج منهم لدى الأمين العام على ما أثبتته التقارير الأممية ولجنة العقوبات بالأدلة والبراهين ضدها” على حد قوله.