وفد حكومة الوفاق يبحث في موسكو مع لافروف مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

احتضنت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووفد من حكومة الوفاق الوطني، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في حديث لوكالة “نوفوستي”، أثناء مغادرته مقر الخارجية الروسية، إن الوفد الليبي بحث مستجدات الوضع في البلاد مع لافروف ونائبه مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وأكد عضو وفد حكومة الوفاق سيالة، أن المباحثات الليبية مع روسيا لن تنته بعد، فيما أشار عضو الوفد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، للصحفيين إلى أن المسؤولين الليبيين سيواصلون مشاوراتهم مع بوغدانوف لاحقا.

وتأتي هذه المباحثات عشية زيارة مقررة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قد رحبت أمس الأول بقبول كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.

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