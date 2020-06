أعلنت شعبة الإعلام

الحربي التابعة للجيش اليوم الأربعاء تكبيد قوات الوفاق خسائر كبيرة في محاور

القتال في طرابلس.

وأوضحت الشعبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الجيش نجح في صد هجوم قوات

الوفاق والمرتزقة السوريين المدعوم من تركيا في محاور عين زارة والمطار ووادي

الربيع، وكبد تلك القوات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت أنه تم

حرق أكثر من 7 سيارات مسلحة في محيط محور المطار والسيطرة على دبابتين و6 آليات

مسلحة أثناء صد تقدم قوات الوفاق في هذا المحور.

وبينت أن محاور القتال في محيط المطار وادي

الربيع وعين زارة شهدا سقوط أكبر عدد من القتلى من المرتزقة السوريين بعد فشل هجوم

قوات الوفاق على هذا المحور، لافتة إلى أن الجيش نجح في سحب 11 جثة من هؤلاء

المرتزقة في محيط المطار وجثتين في وادي

الربيع.

The post الجيش يعلن تكبيد قوات الوفاق خسائر فادحة في محاور القتال بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24