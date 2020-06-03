«الإعلام الحربي»: صد هجوم المليشيات والمرتزقة السوريين وتكبيدهم خسائر كبيرة في محاور طرابلس

قال عقيله الصابر، مدير عمليات شعبة الإعلام الحربي، إن القوات السلحة العربية الليبية، نجحت في صد هجوم المليشيات والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محاور طرابلس: عين زارة، المطار، وادي الربيع، وعين زارة لليوم العاشر، مشيراً إلى أنه لديهم قتلى كثير جدآ.

أضاف “الصابر” في بيان لـ”الشعبة” اليوم الأربعاء: “تم حرق اكثر من “7” سيارات مسلحة للعدو في محيط محور المطار ، استرجاع “دبابتين” و “6” اليات مسلحة كانت بحوزة العدو اثناء التقدم على مطار، وشهد محور وادي الربيع أكبر عدد من القتلى السوريين ممن لم يستطيعو التقدم شبر واحد في هذا المحور”.

وأكد أن “القوات المسلحة” نجحت في سحب عدد “11” جثة للعدو المرتزقة السوريين في محيط المطار، وعدد “2” في محيط محور وادي الربيع، مضيفاً: “ليس بحولنا ولا قوتنا، إنما بفضل الله وتوفيقه ونصره، أكبر مجزرة كانت لهم اليوم في محور المطار والله ان اسود قواتكم المسلحة قد ابدعوا اليوم وزادة معناويتهم ولن يردعهم ارهاب التكفيريين، ولهم في بنينا وألحقول وبنغازي والجنوب ودرنة تجارب كبيره في الحرب ولن تتزعزع معناويتهم علي يد الردع او المرتزقه السوريين”.