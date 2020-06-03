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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 June, 2020

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي ،اليوم الأربعاء ،من صدّ هجوم قوات الوفاق في محاور طرابلس ” عين زارة ” المطار” و “وادي الربيع ” و “عين زارة ” ،وتم حرق اكثر من” 7″ سيارات مسلحه في محيط محور المطار ،كما تم استرجاع “دبابتين” و “6” اليات مسلحه كانت بحوزت العدو اثناء التقدم على مطار .

وقالت غرفة عمليات الاعلام الحربي ،التابعة للقيادة العامة للجيش الليي ،إن قوات الجيش تمكنت من سحب عدد “11” جثة المرتزقه سوريين في محيط المطار ، وعدد “2” في محيط محور وادي الربيع.

هذا و نفت مصادر عسكرية ما تداول حول دخول قوات الوفاق ،مطار طرابس ،وأكدت أن مطار طرابلس الدولي ما يزال تحت سيطرة قوات الجيش ،وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم ميليشيات الوفاق في طرابلس، اليوم انطلاق “تحرير مطار طرابلس”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ،عقيد طيار محمد قنونو ،أعلن في وقت سابق ، بداية معركة “تحرير مطار” طرابلس الدولي ،ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “نعلن رسمياً بداية معركة تحرير المطار.

وأضاف قنونو: “قواتنا نجحت قبل يومين في إحكام الطوق حول مطار طرابلس؛ تمهيدا لتحريره وبسط سيطرة الدولة عليه” ،وتابع: “قواتنا نجحت خلال هذا الأسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس بعد ان كانت بؤراً للمتمردين”.