أعلنت الغرفة

المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي وصول رحلتين قادمتين

من مطار تونس يوم أمس الثلاثاء، تحملان مواطنين كانوا عالقين بالخارج.

وأوضحت الغرفة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن المواطنين القادمين على متن

الرحلتين كان منهم بعض الحالات المرضية والجرحى.

وأضافت أن فرق

الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة قامت باستكمال الإجراءات المتعلقة

بالحجر الصحي بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار

بنينا الدولي.

وبينت أنه تم تسكين هؤلاء القادمين على متن

الرحلتين بالمواقع

المخصصة للحجر ومتابعة حالتهم الصحية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف

عليها الغرفة المركزية.

The post وصول رحلتين من تونس على متنهما مواطنين ليبيين كانوا عالقين في الخارج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24