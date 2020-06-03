اللواء التاسع: تصدينا للهجوم على ترهونة.. وهذه خسائر الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية _همسة يونس (خاص) |

03 June, 2020

كشف المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق، عن أبرز مستجدات الأوضاع العسكرية في مدينة ترهونة ومحيطها.

وأوضح الصادق، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك شنت صباح اليوم الأربعاء هجوما من ثلاثة محاور على مدينة ترهونة وهما “محور الرحوميين، والقويعه، والرواجح“، لافتا إلى أن الهجوم كان بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبغطاء من الطيران المسير التركي.

وأكد الصادق، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد الهجوم على المدينة، قائلا “سرية الكورنيت دمرت أكثر من 6 آليات مسلحة نوع 23 و14.5، ودبابة، ومدرعة لميس، وقواتنا لاحقت قوات الوفاق إلى ما قبل الطريق الساحلي، والطريق الآن خالي تماما بعد فرار القوات المعتدية إلى تاجوراء”، بحسب تعبيره.