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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 June, 2020

وصف الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي ،الأربعاء ،الوضع الصحي في الجنوب الليبي بـ”الهش جدا”، وأن الاستعدادات لاستقبال حالات الإصابة ضعيفة بسبب قلة الإمكانيات المتاحة، حيث إنه لم يتم تحديد الحالة الصفرية الأولى المصابة بالفيروس، مما يصعب من عملية حصر الفيروس ومتابعة المخالطين.

و شدد الناطق الرسمي باسم اللجنة الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي ،على أهمية الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية في مدينة سبها لمكافحة جائحة كورونا ،داعيا أهالي المدينة وخاصة العائلات التي تحركت باتجاه مدن سرت وبنغازي، إلى الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء.