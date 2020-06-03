مصادر عسكرية: صد هجوم واسع للوفاق في محاور جنوب طرابلس وترهونة

أكدت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات الجيش الوطني تصدت لليوم العاشر هجوما واسعا لقوات الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس وشمال مدينة ترهونة .

وقال عقيلة الصابر مدير مكتب عمليات الاعلام الحربي التابع للجيش الوطني، أن القوات المسلحة تصدت لليوم العاشر لهجوم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في محاور طرابلس ” عين زارة ” المطار” و “وادي الربيع “، مخلفة خسائر مادية وبشرية.

وقال الصابر في بيان له، أنه تم حرق اكثر من” 7″ سيارات مسلحه للوفاق في محيط محور المطار ، واسترجاع “دبابتين” و “6” آليات مسلحة كانت بحوزة قوات الوفاق اثناء التقدم نحو مطار طرابلس.

وافاد الصابر أن في محور وادي الربيع وعين زارة شهدت خسائر الوفاق بسقوط اكبر عدد من القتلى السوريين وفشلت قوات الوفاق في التقدم بهذه المحاور.

واشار الصابر إلى أن القوات المسلحة نجحت في سحب عدد “11” جثة من المرتزقة السوريين في محيط المطار ، وعدد “2” في محيط محور وادي الربيع.

على ذات الصعيد أشارت مصادر في ترهونة إلى أن اللواء التاسع تصدى لهجوم قوات الوفاق على المدينة ويتعامل معها خارج الحدود الإدارية، عقب شنها هجوما من ثلاثة محاور تركزت في منطقة القره بوللي صباح اليوم وسط تبادل للقصف المدفعي.

وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، عقيد طيار محمد قنونو، أعلن صباح اليوم قي بيان عاجل بداية معركة “تحرير مطار” العاصمة الدولي، بالتزامن مع شن هجوم واسع على مدينة ترهونة.

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