روسيا تدعو إلى “وقف عاجل” للقتال في ليبيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة في العاصمة موسكو، الأربعاء، إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع في ليبيا، في الوقت الذي أكد فيه الجانب الروسي أهمية وقف الأعمال العدائية وعقد حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية.

ولفت البيان إلى أن المحادثات تطرقت إلى مسألة السجينين الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان في ليبيا اللذين اعتقلا في طرابلس في مايو 2019، وضرورة الإفراج غير المشروط عنهما.

من جهته، أشار مصدر في الخارجية الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، إلى أن الطرفين لم يناقشا إمكانية عقد اجتماع جديد بين القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة موسكو.

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