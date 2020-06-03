تفاصيل جريمة تراغن.. وكيف نجت الأم وطفليها

كشفت مصادر أمنية لـ”218″ تفاصيل الجريمة البشعة التي وقعت في تراغن، أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها أب و4 من أطفاله.

وقالت المصادر، اليوم الأربعاء، إن منفذي الجريمة أطلقوا أكثر من 15 رصاصة وزعت بدم بارد على أجساد الأب وأبنائه، مضيفة أن الأم تم تقييدها داخل إحدى الممرات الرئيسية في المنزل بينما نجا طفلين آخرين لأن والدتهما خبأتهما في إحدى الحجرات.

وبحسب نفس المصادر، فإن الجريمة نفذها شخصان يرتديان أقنعة، وكان هدفهما مواطن من مرزق كانوا يعتقدون أنه نازح لدى العائلة، وعندما عرفوا أنهم أخطؤوا الهدف طلبوا مبلغا من المال فأخبرهم الأب المغدور أنه لا يملكه، وطلبوا مفتاح السيارة نوع “سوناتا”، فأخبرهم أنها ليست ملكه، وهنا بدأ شجار بينهم وانضم الأطفال للدفاع عن والدهم فما كان من المجرمين إلا أن فتحوا نيران أسلحتهم على الأب وأبنائه في غرفة الاستقبال ولاذوا بالفرار، وما زالت الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس التسييري تراغن بيانا نعى فيه المغدور أبوبكر محمد علي خميس، وأبناءه، واستنكر الجريمة واعتبرها عملا جبانا ضد مجتمع تراغن، كما أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام ودعا السلطات الأمنية في البلدية إلى القيام بواجبها لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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