أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الأربعاء سيطرة تلك القوات على مطار طرابلس بالكامل.
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أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الأربعاء سيطرة تلك القوات على مطار طرابلس بالكامل.
The post قنونو يعلن سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ليست المرة الاولى التى يكذب فيها فسوابقه عديدة فى الكذب منها السيطرة على حقل الفيل وايضا ادعى السيطرة على ترهونة واتضح انه ينام ومؤخرته مكشوفة كل مرة ويحلم احلام غير منطقية
الله اكبر ولله الحمد
القرامطة الى زوال
لا شيىء مؤكد حتى الان لكنه متوقع من اسبوع حدوث هذا الامر . الجيش التزم بخط دفاعى كل مرة . ببساطه واحد بيجيك يطرق عليك الباب كل مرة وانت مش راضى تفتح وفرحان انك مافتحتش الباب . توقع أن هييجى فى مرة ويكسرو عليك . معروفه .
كان المفروض تهاجم التحشيدات حول المطار . لكن الجيش اكتفى بانه يدخل جوة المطار ويقفل على نفسه ويحاصر نفسه .. وترهونه هتبقى بنفس الطريقه . خليك فرحان انك بتصد الهجمات فقط . لحد ما ييجو فى مرة تقدرش ويكسرو عليك الباب . اشرب
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