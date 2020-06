قنونو يعلن سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو اليوم الأربعاء سيطرة تلك القوات على مطار طرابلس بالكامل.

