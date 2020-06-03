من طرابلس ,, قافلة فزعة سبها تنطلق باتجاه مدينة سبها

انطلقت قافلة “فزعة سبها” من مكتب الإسعاف والطوارئ بحي الأندلس في طرابلس إلى مدينة سبها، وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس إن القافلة التي أشرف على إعدادها مدير مكتب الإسعاف والطوارئ في حي الأندلس، وعميد بلدية حي الأندلس وبإشراف مباشر من مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، ضمت عددا من المتطوعين وبعض المستلزمات الوقائية للالتحاق بلجنة مجابهة كورونا بالمنظمة الليبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان فرع الجنوب، ومساندة مركز الأمراض السارية بسبها وفرق الرصد والتقصي في الجنوب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“تعليم الوفاق” تضع اللمسات الأخيرة لخطتها الاستثنائية لاستكمال العام الدراسي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مركز بنغازي الطبي في دورة لـــ”الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي “
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
“الفاخري”: كل العملاء يحاولون إرضاء سيدهم أردوغان لتتريك ليبيا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
روسيا تؤيد مبادرة عقيلة صالح بهدف الوصول لانتخابات برلمانية في ليبيا
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك