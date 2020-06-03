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بوابة إفريقيا الإخبارية/ غات |

03 June, 2020

عقدت بمقر المجلس البلدي غات ،الأربعاء ،اجتماع بحضور مدير أمن غات العقيد أغولي الفقي المبروك ،وبحضور عدد من مدراء فروع الأجهزة الأمنية ومسؤولي قطاع الصحة بالمنطقة وذلك لمناقشة الاجراءات الصحية الوقائية الواجب اتباعها في البوابات والتمركزات الأمنية وآلية العمل فيها وتشديد إجراءات تطبيق حظر تجول علي المواطنين والإجراءات الأمنية داخل المدينة حفاظا على سلامة الجميع .

و شرعت مديرية أمن غات ،في تنفيذ قرار إغلاق المدينة ومراقبة حركة الدخول والخروج منها للوقاية من انتشار فيروس كورونا ،

ويرجع سبب تأخر تنفيذ القرار إلى عدم التنسيق مع الجهات الصحية المعنية بتسجيل ومتابعة العائدين إلى غات ، وتزامن مع البدء الفعلي للإغلاق وجود سيارات الإسعاف والفرق الطبية التي ستتعامل مع المسافر وفق إجراءات احترازية معينة ، فيما استثنيت من عملية الإغلاق الشامل للمدينة سيارات نقل البضائع وتنقل المرضى من غات وإليها.

وتأتي هذه الجدية في تطبيق الإغلاق الشامل على خلفية تزايد انتشار الحالات المصابة بكورونا في مدينة سبها وهو ما أثار قلق الجهات المعنية في سبها.