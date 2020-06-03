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قنونو يعلن سيطرة قوات «الوفاق» على مطار طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس، و«مطاردتها فلول» قوات القيادة العامة «الهاربة» منه باتجاه قصر بن غشير، وذلك حسب بيان لعملية «بركان الغضب».

وتستمر المعارك في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس، رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول طرفي النزاع الليبي العودة إلى طاولة المفاوضات العسكرية عبر لجنة «5+5» المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي المنعقد في يناير الماضي.

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الإثنين الماضي، «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة» المحاذية لمدينة غريان، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية. وكانت حكومة الوفاق أعلنت في 21 مايو الماضي، دخول بلدة الأصابعة، والسيطرة على منطقة جندوبة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر ، حفتر =الشعب الليبي..معادلة وطنية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاااااء تركيا:

    هههههههههه…..ههههههههههههه.هههههه…مصيرك اطيب في الشاهي في السجن ياااااااااعميل..

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  • متوقع من اسبوع حدوث هذا الامر . الجيش التزم بخط دفاعى كل مرة . ببساطه واحد بيجيك يطرق عليك الباب كل مرة وانت مش راضى تفتح وفرحان انك مافتحتش الباب . توقع أن هييجى فى مرة ويكسرو عليك . معروفه .
    كان المفروض تهاجم التحشيدات حول المطار . لكن الجيش اكتفى بانه يدخل جوة المطار ويقفل على نفسه ويحاصر نفسه . اشرب

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