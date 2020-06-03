فرار المليشيات المهاجمة لـ«ترهونة» إلى «تاجوراء» بعد تكبيدهم خسائر كبيرة

شنت صباح اليوم مليشيات تاجوراء المدعومة بالمرتزقة السوريين، هجوماً على مدينة ترهونة من محور الرحوميين والقويعة بعدد يتجاوز 150 آلية مسلحة ودبابة، إلى جانب المدرعات المعروفة باسم “لميس”.

ذكر “الإعلام الحربي” أنه قوات الجيش أحبطت الهجوم وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث تمكنت سرية الكورنيت باللواء التاسع من تدمير عدد 6 اليات مسلحة نوع 23 و 14.5 ودبابة ومدرعة “لميس” إلى جانب استهداف تمركز للمليشيات ومقتل عدد كبير منهم.

واشتدت المعارك قبل أن تنسحب المليشيات إلى الطريق الساحلي ومنه إلى تاجوراء بعد ملاحقتهم، في الوقت الذي وفرت فيه الطائرات التركية المسيرة الغطاء الجوري اللازم للهجوم، والذي أسفر عن استشهاد أحد قادة اللواء التاسع.