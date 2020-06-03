اخبار ليبيا الان

فرار المليشيات المهاجمة لـ«ترهونة» إلى «تاجوراء» بعد تكبيدهم خسائر كبيرة

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

شنت صباح اليوم مليشيات تاجوراء المدعومة بالمرتزقة السوريين، هجوماً على مدينة ترهونة من محور الرحوميين والقويعة بعدد يتجاوز 150 آلية مسلحة ودبابة، إلى جانب المدرعات المعروفة باسم “لميس”.

ذكر “الإعلام الحربي” أنه قوات الجيش أحبطت الهجوم وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث تمكنت سرية الكورنيت باللواء التاسع من تدمير عدد 6 اليات مسلحة نوع 23 و 14.5 ودبابة ومدرعة “لميس” إلى جانب استهداف تمركز للمليشيات ومقتل عدد كبير منهم.

واشتدت المعارك قبل أن تنسحب المليشيات إلى الطريق الساحلي ومنه إلى تاجوراء بعد ملاحقتهم، في الوقت الذي وفرت فيه الطائرات التركية المسيرة الغطاء الجوري اللازم للهجوم، والذي أسفر عن استشهاد أحد قادة اللواء التاسع.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا فرحتى بفرارهم من ترهونه . المطار راح وكان متوقع من اسبوع حدوث هذا الامر . الجيش التزم بخط دفاعى كل مرة . ببساطه واحد بيجيك يطرق عليك الباب كل مرة وانت مش راضى تفتح وفرحان انك مافتحتش الباب . توقع أن هييجى فى مرة ويكسرو عليك . معروفه .
    كان المفروض تهاجم التحشيدات حول المطار . لكن الجيش اكتفى بانه يدخل جوة المطار ويقفل على نفسه ويحاصر نفسه . نفس الوضع هيحصل مع ترهونه أن لم تكن فى هجوم اليوم هيكون فى الهجوم القادم عليها . خليك فرحان بصد الهجمات وان ما قدرش يكسر الباب عليك . المرة الجايه يجيب قوة اكبر ويكسرو عليك . للاسف الجيش يخطط بطريقه صبيانية . لو سالت طفل يقولك الهجوم خير وسيله للدفاع . واستراتيجه الدفاع خير وسيله للهزيمه . حسرة على الشباب اللى بيروح بسبب سوء التخطيط .. اشرب

    رد