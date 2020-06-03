اجتماع أمني موسع لمسؤولي وزارة داخلية الوفاق

عقد صباح اليوم الأربعاء ،بمقر ديوان رئاسة مصلحة أمن المرافق والمنشآت بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً أمنياً موسّعاً ضم عميد “منير بالأعمى” رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت, عميد “محمد فتح الله” مدير الإدارة العامة للدعم المركزي, عميد “فيصل بن كافو” مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, عميد “وجدي الشريف” رئيس قوة العمليات الخاصة, عميد دكتور “أسامة عويدان” مدير أمن طرابلس, عقيد “أحمد هامان” رئيس قسم المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية.

حيث تم خلال الاجتماع وضع آلية أمنية بين مكونات وزارة الداخلية المكلفة بتشكيل قوة لدعم مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتشكيل غرفة أمنية خاصة بهذا الشأن.

ويأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى للتنسيق والتعاون بين أجهزة ومكونات وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار والمجاهرة به في العاصمة طرابلس وباقي مدن ليبيا.