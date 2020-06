قررت إدارة شؤون الجامعات التابعة لوزارة

التعليم في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف الدراسة لأجل غير مسمى.

وأوضحت الإدارة في قرارها الموجه إلى رؤساء

الجامعات أن تأجيل الدراسة سيتم مع الاستمرار في عملية التعليم الألكتروني حسب

الإماكانات المتاحة.

وبينت أن قرار التأجيل يأتي نظرا للظروف

الطارئة التي استجدت وظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في بعض المدن .

The post إدارة شؤون الجامعات التابعة لتعليم الوفاق تقرر تأجيل استئناف الدراسة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24