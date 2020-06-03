صحفي من الجنوب: روايتان حول الحالة الصفرية بالجنوب حتى الآن

بوابة إفريقيا الإخبارية _همسة يونس (خاص) |

03 June, 2020

أكد الصحفي من الجنوب الليبي صلاح إبراهيم، أنه لم يتم اكتشاف الحالة الصفرية في مدينة سبها حتى الآن.

وقال إبراهيم في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن هناك روايتان حتى الآن، الأولى هي أنه وبما أن أغلب الحالات التي تم تسجيل إصاباتها بفيروس كورونا في الجنوب لم يظهر عليها أعراض، ولذلك من المرجح أن تكون الحالة الصفرية تعود لشخص عائد من الخارج، ولم تظهر عليه أي أعراض وتسبب في نقل العدوى، اما الرواية الثانية فهي ترجح أن الفيروس كان موجود في سبها منذ فترة طويلة، وهناك حالات وفاة تم أخذ عينات منها وإرسالها إلى طرابلس -قبل توفر أجهزة الكشف في الجنوب- وكانت نتيجة العينات سالبة مع العلم أن العينات ترسل عن طريق البر والمسافة تتعدى 750 كيلومتر، وبعض الأخصائيين أكدوا بأن العينة لا يمكن أن تتحمل هذه المسافة ولن تكون النتيجة دقيقة، لذلك من المفترض الآن توفير جهاز كشف الأجسام المضادة وأخذ عينات من حالات الاشتباه الأولى، وفي حال ظهر أن لديهم أجسام مضادة فهذا يؤكد أن الفيروس منتشر منذ فترة”.

وأضاف إبراهيم، أن هناك شكوك أيضا حول طريقة الفحص والكشف عن الفيروس، لافتا إلى أن أغلب الحالات الموجبة تم اعتمادها عن طريق مسحة الأنف فقط، رغم أن البرتوكول العالمي يفرض حزمة من التحاليل والاختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.