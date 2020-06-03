«الليبية للاستثمار» تبدي ارتياحها لبطلان حكم تحكيمي سابق لصالح «الخرافي»

أبدت المؤسسة الليبية للاستثمار ارتياحها بصدور حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم السابق الصادر بتاريخ 22 مارس 2013 فيما يعرف بقضية مجموعة «الخرافي» الكويتية، وذلك حسب تصريح مصدر مسؤول بالمؤسسة لـ«بوابة الوسط».

وأصدر القضاء المصري حكما عن محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، ببطلان حكم تحكيمي صادر لصالح شركة «الخرافي» ألزم الدولة الليبية بدفع تعويضات لصالح الشركة المذكورة بقيمة تقارب المليار دولار أميركي.

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وقال المصدر إن المؤسسة تبدى ارتياحها بصدور هذا الحكم، لافتًا إلى أن «محكمة استئناف القاهرة قضت بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات، وحُسم لصالح ليبيا».

وأضاف المصدر أن أهمية حكم اليوم تبرز في كونة «يدعم استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية أصولها ورفع الحجوزات التي أقامها الخرافي على أموالها، برغم أن المؤسسة لم تكن طرفًا في أي علاقة مع الخرافي، وأثبتت أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الدولة الليبية».

وحجزت مجموعة الخرافي الكويتية على 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، في أبريل 2014، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

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