مندوبا «فرنسا» و«ألمانيا» لدى الأمم المتحدة يؤكدان عجز «مجلس الأمن» عن إنهاء الأزمة الليبية

قالت فرنسا والمانيا إن الخلافات المتواصلة في مجلس الأمن تجعله عاجزا عن التحرك إزاء الأزمة الليبية،مشيرين أن تلك الخلافات تعرقل تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لغسان سلامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مندوبا البلدين لدى الأمم المتحدة السفير الألماني ” كريستوف هويسجن ” ونظيره الفرنسي ” نيكولاس دي ريفيير ” أمس الأول بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهري يونيو ويوليو على التوالي. وقال السفير الفرنسي في المؤتمر الذي انعقد عبر الفيديو كونفرانس إن مجلس الأمن عاجز عن التحرك بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء حول سبل معالجة ملف الأزمة الليبية.

وأضاف: أنه عندما أقول أن هناك عجزا بمجلس الأمن فأنا لا أقول شيئا جديدا لأن هذا العجز رأيناه في مواقف سابقة للمجلس متعلقة على سبيل المثال بالأزمة السورية التي اندلعت منذ عام 2011 ونرى هذا العجز حاليا بخصوص اليمن.

كما كشف السفير عن توقف عملية إيجاد مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة، قائلاً:” لقد تعطلت عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لسلامة بعد أن اعترضت إحدي الدول الأعضاء (لم يذكرها) بالمجلس على اسم أول مرشح طرحه الأمين العام للمنصب ثم حالت الخلافات بين ممثلي الدول الأعضاء حول اسم آخر ثان قدمه الأمين العام”.

ولم يكشف السفيران أي من الاسمين اللذين كانا مرشحين لخلافة ” غسان سلامة ” واكتفيا بالإعراب عن أملهما في أن يتمكن المجلس من إيجاد شخص بديل ستولي المهمة الأممية في أقرب وقت ممكن.