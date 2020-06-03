«معيتيق»: «الروس» أعربوا عن أملهم في وقف إطلاق النار في ليبيا

كتب أحمد معيتيق، نائب رئيس “المجلس الرئاسي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلاً: “بدعوة من وزارة الخارجية الروسية التقينا في العاصمة موسكو صباح اليوم الاربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

أضاف “معيتيق”: “تناول اللقاء اخر تطورات الاوضاع في ليبيا وانعكاسها على دول الجوار حيث اعرب الجانب الروسي عن أمله لوقف اطلاق النار والعودة الى المسار السياسي على اسس ومخرجات مؤتمر برلين وقرارت مجلس الامن ذات الصلة” على حد قوله.

أضاف قائلاً: “كما اكد الجانب الروسي استعداد الشركات الروسية العودة للعمل في ليبيا مباشرة بعد تحسن الاوضاع الامنية وضرورة تعيين ممثل لبعثة للامين العام للامم المتحدة” على حد تعبيره.

واختتم البيان: “شدد الطرفين خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية على ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية الى توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا والدفع لتهيئة الظروف المناسبة لعودة العلاقات بين البلدين وبما فيمها الاستمرار في الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وروسيا وحلحلة القضايا المعلقة بما يخدم مصلحة البلدين” على حد تعبيره.